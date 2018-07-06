20 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور في نهاية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

استقر أسعار سمك البلطي والبوري والجمبري والكابوريا بسوق العبور اليوم الجمعة عند نفس مستوياتها بالامس.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 18.5 و20 جنيه، وهو نفس سعر أمس، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 250 و300 جنيهًا، وكيلو البوري بين 32 و36 جنيها .

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا، وثبت سعر سمك المكرونة السويسي عند 50 و60 جنيهًا.

واستقر سعر البلطي الفليه بين 30 و70 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس أسعار الأمس.