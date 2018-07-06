رئيس وزراء الصين: لا أحد يربح في حرب تجارية

القاهرة- وكالات:

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ اليوم الجمعة إن أحدا لن يحقق مكسبا من وراء حرب تجارية، وذلك بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة رسوما على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار ورد بكين بالمثل، بحسب وكالة رويترز.

وقال لي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في صوفيا قبيل قمة تضم 16 دولة من وسط وشرق أوروبا "الحرب التجارية ليست حلا أبدا".

أضاف "الصين لن تبدأ أبدا حربا تجارية. لكن إذا لجأ أي طرف لزيادة الرسوم، فسترد الصين بإجراءات لحماية مصالحها التنموية".

ودخلت رسوم جمركية أمريكية على الصين حيز التنفيذ في الساعة 0401 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، وبعد ذلك بقليل قالت بكين إنها مضطرة للرد.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ربما تستهدف في نهاية المطاف سلعا صينية بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار، أو ما يعادل تقريبا القيمة الإجمالية للواردات الأمريكية من الصين العام الماضي.

وقال لي إن أحدا لن يخرج رابحا من حرب تجارية معلقا على ذلك بأن الحرب التجارية :لا تفيد أحدا وستقوض عملية التجارة الحرة المتعددة الأطراف... إذا أصر أحد على شن حرب تجارية فسيؤذي بها نفسه وغيره".