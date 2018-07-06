تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في نهاية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والكوسة والفاصوليا والبامية والباذنجان البلدي والخيار بسوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس مستوياتها بالأمس.

كما استقرت أيضا أسعار الموز البلدي والبرتقال والعنب والبطيخ، عند نفس أسعار أمس، بحسب بيانات سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.8 و3 جنيهات.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 6 و 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيه.

الملوخية 2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و5.5 جنيه.

البامية بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 و3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و7 جنيهات.

التفاح البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 2 و4 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 10 و15جنيها.