  • عاجل:الآن| اعرف نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس.. اضغط هنا:

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أطفال المريوطية نتيجة الثانوية العامة كهف تايلاند ثعابين البحيرة نادي الأهرام مونديال روسيا

    أفريكسيم بنك يطلق منصة إلكترونية لعرض فرص الاستثمار بأفريقيا

    03:37 م الخميس 12 يوليو 2018
    أفريكسيم بنك يطلق منصة إلكترونية لعرض فرص الاستثمار بأفريقيا

    جانب من مؤتمر أفريكسيم بنك في أبوجا

    أبوجا - منال المصري:

    أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، منصة إلكترونية جديدة لتوفير المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية عبر القارة والبيانات والمعلومات التي تساعد في الحد من عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

    وقال البنك، إن المنصة ستقدم هذه المعلومات من خلال نظام إلكتروني صممته شركة مصرية متخصصة في مجال نظم المعلومات، وهي شركة سيرمش، حيث تم التنسيق بين البنك والشركة المصرية للوصول لأفضل نظام معلومات إلكتروني يربط بين البنوك المركزية في كافة دول أفريقيا وفي مقدمتها مصر حيث استفاد البنك من الخبرات الفنية للبنك المركزى المصرى فى عدة مجالات.

    وجاء إطلاق المنصة الجديدة على هامش فعاليات المؤتمر السنوي للبنك الأفريقي للتصدير والصادرات، وتم توقيع اتفاق بين البنك وشركة سيمرش المصرية .

    وقال بانديكيت أوراما رئيس البنك إن المنصة الجديدة تعتبر جزءًا من مبادرات البنك لتعزيز التعاون في مجال التجارة والتمويل بين مختلف دول القارة من خلال تبادل معلومات وبيانات خاصة بالشركات والمؤسسات وقدرتها المالية ووضعها الائتماني وغير من المعلومات بالتعاون مع البنوك المركزية في الدول الأفريقية حيث يتم الاستفادة من هذه المعلومات وغيرها لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتحويلات النقدية غير المشروعة التي تستخدم في تمويل عمليات إرهابية أو أعمال مجرمة إلى جانب المساعدة في متابعة عمليات غسيل الأموال والعمل على الحد منها.

    أفريكسيم بنك الاستثمار شركة سيرمش مكافحة الإرهاب غسيل الأموال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان