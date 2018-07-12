أفريكسيم بنك يطلق منصة إلكترونية لعرض فرص الاستثمار بأفريقيا

أبوجا - منال المصري:

أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، منصة إلكترونية جديدة لتوفير المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية عبر القارة والبيانات والمعلومات التي تساعد في الحد من عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وقال البنك، إن المنصة ستقدم هذه المعلومات من خلال نظام إلكتروني صممته شركة مصرية متخصصة في مجال نظم المعلومات، وهي شركة سيرمش، حيث تم التنسيق بين البنك والشركة المصرية للوصول لأفضل نظام معلومات إلكتروني يربط بين البنوك المركزية في كافة دول أفريقيا وفي مقدمتها مصر حيث استفاد البنك من الخبرات الفنية للبنك المركزى المصرى فى عدة مجالات.

وجاء إطلاق المنصة الجديدة على هامش فعاليات المؤتمر السنوي للبنك الأفريقي للتصدير والصادرات، وتم توقيع اتفاق بين البنك وشركة سيمرش المصرية .

وقال بانديكيت أوراما رئيس البنك إن المنصة الجديدة تعتبر جزءًا من مبادرات البنك لتعزيز التعاون في مجال التجارة والتمويل بين مختلف دول القارة من خلال تبادل معلومات وبيانات خاصة بالشركات والمؤسسات وقدرتها المالية ووضعها الائتماني وغير من المعلومات بالتعاون مع البنوك المركزية في الدول الأفريقية حيث يتم الاستفادة من هذه المعلومات وغيرها لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتحويلات النقدية غير المشروعة التي تستخدم في تمويل عمليات إرهابية أو أعمال مجرمة إلى جانب المساعدة في متابعة عمليات غسيل الأموال والعمل على الحد منها.