البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي

كتبت- دينا خالد:

أنهت البورصة تعاملات، اليوم الخميس، على تراجع جماعي في مؤشراتها، نتيجة مبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.46% إلى مستوى 15879 نقطة، والمؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.58%، وتراجع المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.37%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 15.4 مليون جنيه، وتعاملات العرب بقيمة 2.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 17.7 مليون جنيه.

وكانت البورصة اختتمت جلسة أمس الأربعاء على ارتفاع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة نسبة 0.2% إلى مستوى 15952 نقطة