التجاري الدولي: التحقيقات مستمرة في شكوى عميل من "تباين" بأرصدة حسابه

كتبت- منال المصري:

قال البنك التجاري الدولي، في بيان اليوم الخميس، إن البنك تلقى شكوى من أحد العملاء الأفراد، مساء يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص وجود "تباين في أرصدة الحساب الخاص به في أحد فروع البنك بمحافظة الإسكندرية".

وأضاف البنك في البيان الذي حصل عليه مصراوي، أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لمراجعة كافة العمليات المصرفية للوقوف على حقيقة ما ورد في شكوى العميل بخصوص حسابه الشخصي".

وقال البنك إن "التحقيقات ما زالت مستمرة في هذه المسألة لتسوية الأمر بأقصى سرعة مع العميل مقدم الشكوى".

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