المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أغسطس

كتب- مصطفى عيد:

وافق وزير المالية، محمد معيط، على مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير، بجميع مناطق الضرائب العقارية، ومأمورياتها حتى 15 أغسطس 2018.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، "وأن هذا المد في مهلة دفع الضريبة هو الأخير بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 يوليو الجاري".

وأعلن الوزير أنه سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيًا من الموسم القادم لتحصيل الضريبة في كافة المأموريات وذلك في إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي تستهدف مزيد من توفير الوقت والجهد على ممولي الضرائب.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة سامية حسين تقدمت بطلب لوزير المالية بمد المهلة نظرًا للزحام الشديد الذي شهدته الأيام الماضية لتقديم الإقرار ودفع الضريبة، ويأتي القرار في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد سمحت بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة في الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وذلك بلاظوغلي للمقيمين بالقاهرة الكبرى.

وأشادت حسين، بحرص ملاك الوحدات العقارية على سرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة للخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المأموريات العقارية تُقدم جميع التيسيرات لسرعة سداد الضريبة وانه في ظل مد المهلة سيكون الأمور أيسر على الممولين.