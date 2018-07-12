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    فيليب موريس تعلن زيادة أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم

    02:23 م الخميس 12 يوليو 2018
    فيليب موريس تعلن زيادة أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم

    كتب- عبدالقادر رمضان:

    أعلنت شركة فيليب موريس- مصر، الأسعار الجديدة للسجائر التي تنتجها، بزيادة 2 جنيه في العبوة الواحدة، اعتبارًا من اليوم الخميس.

    وتأتي هذه الزيادة بعد أن أعلنت وزارة المالية، بدء تحصيل ضريبة جديدة بقيمة 75 قرشًا على كل عبوة مباعة من السجائر، لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اعتبارًا من اليوم الخميس.

    وبحسب بيان من الشركة حصل عليه مصراوي، ارتفع سعر السجائر ميريت إلى 39 جنيهًا، ومارلبورو أحمر وأبيض 36 جنيهًا، و إل إم 29 جنيهًا.

    وثبتت الشركة سعر "مارلبورو ميديم" عند 34 جنيهًا للعلبة.

    وطالبت الشركة التجار والموزعين بالالتزام بالأسعار الجديدة وعدم مخالفتها.

    وكانت الشركة الشرقية للدخان أعلنت صباح اليوم في بيان للبورصة، زيادة أسعار السجائر المحلية بما يتراوح بين جنيه و5 جنيهات حسب كل نوع.

    وامتنع كثير من الأكشاك والمحلات التجارية عن بيع السجائر المحلية والأجنبية اليوم، وسط حالة من الارتباك بسبب الأسعار الجديدة.

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    شركة فيليب موريس زيادة أسعار سجائر مارلبورو

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