وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

كتبت- شيماء حفظي:

التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ضم كلا من طارق توفيق رئيس مجلس الإدارة، وسيلفيا ميناسا المدير التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن الطرفين بحثا خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية الترويج للفرص الاستثمارية بالشركات التابعة للوزارة.

ووجه وفد الغرفة دعوة إلى الوزير للقاء بعثة من رجال الأعمال الأمريكيين والتي ستزور مصر في أكتوبر المقبل، وحضور حفل الغذاء الذي تنظمه الغرفة شهريًا لاستعرض رؤية الوزارة بشأن تطوير الشركات التابعة لها، بحسب البيان.

واستعرض الوزير ملامح خطة الوزارة للنهوض بالشركات التابعة لها، وفق دراسات شاملة للقطاعات الصناعية بالشركات كل منها على حدة، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بما يسهم في وضع الاستراتيجيات المناسبة بشأن كل شركة.

وأكد الوزير أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص في عدد من المجالات والقطاعات الصناعية في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، مشيرًا إلى بر