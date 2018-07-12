5 جنيهات زيادة بالكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 5 جنيهات في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، بينما استقرت أسعار البلطي والبوري.

وزاد سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و125 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 18.5 و20 جنيها، وكيلو البوري بين 32 و36 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 240 و340 جنيهًا، وكذلك سعر سمك المكرونة السويسي عند 50 و60 جنيها.

ووصل سعر البلطي الفليه إلى بين 30 و70 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.