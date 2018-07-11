"أفركسيم بنك" يخصص 25 مليار دولار لدعم التجارة البينية في أفريقيا حتى 2021

أبوجا- منال المصري:

قال بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفركسيم بنك" إن البنك وافق على تخصيص تمويلات بقيمة 25 مليار دولار، لدعم التجارة البينية الأفريقية حتى 2021، بموجب استراتيجية التجارة الأفريقية التي أطلقت في عام 2016.

وافتتح أوراما، الموتمر السنوي الـ 25 للبنك، في العاصمة النيجيرية أبوجا، بحضور رئيس نيجيريا محمد بخاري، وأليكو دانجوتي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة دانجوتي، وكيمي أديوسون وزيرة المالية لجمهورية نيجيريا ومجموعة من الشخصيات الأفريقية والدولية الأخرى.

كما يحضر المؤتمر قادة ورجال الأعمال من 60 دولة يشاركون في الاحتفال والاجتماع السنوي لعام 2018، وذلك في الفترة من اليوم الأربعاء وحتى السبت القادم.

وكان عمرو كامل نائب رئيس البنك، قال في تصريحات سابقة، إن البنك يستهدف ضخ مليار دولار تمويلات جديدة لمصر خلال العام الجاري في عدد من القطاعات التنموية، في قطاعات البترول بقيمة 200 مليون دولار، ومثلها لصالح الشركة المصرية للاتصالات و95 مليون دولار للبنك الأهلي وبعض القطاعات والبنوك الأخرى خلال العام الجاري.