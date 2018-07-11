مصر ثالث أكبر الأسواق الأفريقية في "صفقات الشركات" بالنصف الأول من 2018

مصر من أكثر الأسواق التي شهدت صفقات في أفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

احتلت مصر المركز الثالث بالاشتراك مع المغرب ضمن أكثر الأسواق الأفريقية التي شهدت صفقات للشركات سواء كانت دمج أو استحواذ أو طروحات أولية، خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب صحيفة "ديلي نيوز أفريقيا" الكينية.

وبحسب بيانات شركة ستراتلينك للأبحاث التي نقلت عنها الصحيفة، أن مصر والمغرب احتلتا المركز الثالث بقيمة صفقات للشركات خلال النصف الأول من 2018 بلغت نحو 1.42 مليار دولار (143 مليار شلن كيني) لكل منهما.

وجاءت مصر بعد جنوب أفريقيا التي احتلت المركز الأول بنحو 4.46 مليار دولار (450 مليار شلن كيني)، ونيجيريا التي احتلت المركز الثاني بنحو 1.49 مليار دولار (150 مليار شلن كيني).

وقالت الصحيفة إن هذه هي قيمة الصفقات التي تم الكشف عنها، في حين اختار عدد كبير من المستثمرين الحفاظ على سرية الشروط المالية لصفقاتهم.

وتترقب السوق المصرية عددا من الطروحات الأولية في البورصة مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والذي من المتوقع ألا يحدث قبل الربع الأخير من العام الجاري.

(الدولار يساوي 100.9 شلن كيني)