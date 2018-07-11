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    الدولار يرتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي وينخفض ببنك قناة السويس

    10:56 ص الأربعاء 11 يوليه 2018
    الدولار يرتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي وينخفض ببنك قناة السويس

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما انخفض في بنك قناة السويس في بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وواصل استقراره في 8 بنوك أخرى عند نفس مستوياته.

    وارتفع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

    بينما انخفض سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، مقابل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستوياته في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول والقاهرة والبركة والتجاري الدولي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

    سعر الدولار أسعار العملات بنك ابوظبي
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