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    الملا يوقع 3 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بشمال سيناء وخليج السويس

    10:53 ص الأربعاء 11 يوليه 2018
    الملا يوقع 3 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بشمال سيناء وخليج السويس

    وزير البترول طارق الملا

    كتب- مصطفى عيد:

    وقع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، 3 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقتى شمال سيناء البحرية وخليج السويس.

    وقال بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية الأولى بمنطقة امتياز غرب جبل الزيت بجنوب خليج السويس مع شركتي جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وجي اتش بي البريطانية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 6 ملايين دولار لحفر 4 آبار جديدة.

    والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول بمنطقة امتياز رأس فنار بخليج السويس، والاتفاقية الثالثة مع هيئة البترول وشركة برينكو البريطانية بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية، بحسب البيان.

    وقال الوزير، إن مصر وقعت نحو 83 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العاملة في مصر، خلال 4 سنوات ونصف، وجاري الانتهاء من إجراءات استصدار 18 اتفاقية جديدة .

    وأضاف الملا، في البيان، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ نوفمبر 2013 وحتى الآن، ساهمت في في استعادة مصر لمكانتها كلاعب رئيسى في صناعة البترول والغاز الطبيعي.

    وأكد الوزير، خلال توقيع على أهمية الاستمرار في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأنشطة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية وصناعات القيمة المضافة.

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