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    شركة تابعة للسويدي توقع عقدًا مع المصرية للكهرباء بـ 430 مليون جنيه

    10:51 ص الأربعاء 11 يوليه 2018
    شركة تابعة للسويدي توقع عقدًا مع المصرية للكهرباء بـ 430 مليون جنيه

    صورة أرشيفية لمحولات كهرباء

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة السويدي إليكتريك، اليوم الأربعاء، إن شركتها التابعة "إيجيتك للكابلات السويدي" وقعت عقدًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوريد وتركيب كابلات بقيمة 430 مليون جنيه.

    وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن العقد يقضي بتوريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف، وكابلات الألياف الضوئية لربط محطة محولات زهراء المعادي بالشبكة القومية.

    وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالي 430 مليون جنيه، مشيرة إلى أن العقد وقع أمس.

    وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997 وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

    شركة السويدي إليكتريك الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد توريد كابلات أرضية

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