جلوبال تيلكوم تعين مستشاريين ماليين لتقييم عرض شركة فيون

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة جلوبال تيلكوم، اليوم الأربعاء، إنها عينت شركة كامكو وشركة فينكورب كمستشارين ماليين لتقييم عرض شركة فيون، والتي تملك حصة 57.7% من أسهمها، لشراء إجمالي رأس المال المصدر لـ 3 شركات مملوكة لها.

وقالت الشركة في بيان إن مجلس إدارة وافق على استقالة جون ترافيز ايدي، رئيس مجلس الإدارة وممثل عن شركة فيون، وتعيين أندرو سكون كيمب، كرئيس مجلس الإدارة وممثل عن شركة فيون.

وكانت جلوبال تيلكوم تلقت عرضًا من شركة فيون، لشراء إجمالي رأس المال المصدر لـ 3 شركات مملوكة لها بقيمة 2.55 مليار دولار.

وتملك فيون، 57.5% من أسهم جلوبال تيلكون، وهي شركة اتصالات رائدة تعمل في مجال شبكات الهاتفالمحمول في أسواق آسيا وأفريقيا.