  • عاجل:مصدران: تحديد هوية المتهمين في جريمة أطفال المريوطية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أطفال المريوطية نتيجة الثانوية العامة كهف تايلاند ثعابين البحيرة نادي الأهرام مونديال روسيا

    جلوبال تيلكوم تعين مستشاريين ماليين لتقييم عرض شركة فيون

    10:35 ص الأربعاء 11 يوليه 2018
    جلوبال تيلكوم تعين مستشاريين ماليين لتقييم عرض شركة فيون

    كبائن تابعة لجلوبال تيلكوم

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة جلوبال تيلكوم، اليوم الأربعاء، إنها عينت شركة كامكو وشركة فينكورب كمستشارين ماليين لتقييم عرض شركة فيون، والتي تملك حصة 57.7% من أسهمها، لشراء إجمالي رأس المال المصدر لـ 3 شركات مملوكة لها.

    وقالت الشركة في بيان إن مجلس إدارة وافق على استقالة جون ترافيز ايدي، رئيس مجلس الإدارة وممثل عن شركة فيون، وتعيين أندرو سكون كيمب، كرئيس مجلس الإدارة وممثل عن شركة فيون.
    وكانت جلوبال تيلكوم تلقت عرضًا من شركة فيون، لشراء إجمالي رأس المال المصدر لـ 3 شركات مملوكة لها بقيمة 2.55 مليار دولار.
    وتملك فيون، 57.5% من أسهم جلوبال تيلكون، وهي شركة اتصالات رائدة تعمل في مجال شبكات الهاتفالمحمول في أسواق آسيا وأفريقيا.

    جلوبال تيليكوم مستشار مالي شركة فيون شركة كامكو

    الخبر التالى:

    شركة تابعة للسويدي توقع عقدًا مع المصرية للكهرباء بـ 430 مليون جنيه
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان