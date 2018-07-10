خاص- 100% زيادة في تحويلات الأموال من الخارج لتوسعات الشركات بمصر

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات للبنك المركزي عن ميزان المدفوعات، حصل عليها مصراوي، أن التحويلات الواردة من الخارج بغرض استكمال وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة في مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي، المنتهي في 30 يونيو الماضي، ارتفعت بنسبة 100.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقا للبيانات، وصلت التحويلات الواردة من الخارج بغرض استكمال وزيادة رأسمال شركات قائمة في مصر إلى 870.3 مليون دولار في أول 9 أشهر من عام 2017- 2018 مقابل 434.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.

وسجلت التحويلات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي نحو 53.7 مليون دولار مقابل 27.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2016-2017 بنسبة زيادة 92.5%.

وتراجعت نسبة التحويلات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي إلى 5.8% من إجمالي التحويلات الواردة من خلال حسابات رأس المال مقابل 6% خلال نفس الفترة من عام 2016-2017.

وبحسب بيانات ميزان المدفوعات، المعلنة على موقع البنك المركزي، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 6.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 8.3%.

وكانت منى زوبع الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قالت في بيان في أول الشهر الجاري، إن السنة المالية الماضية شهدت تأسيس أكثر من 18 ألفا و620 شركة على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، بإجمالي تدفق في رأس المال المصدر بلغ ما يزيد على 46.5 مليار جنيه.

ولم تذكر منى زوبع أي من هذه الشركات يخص الاستثمار الأجنبي وأي منها يخص الاستثمار المحلي.