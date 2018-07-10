مستلزمات المصيف ترتفع و"الصن بلوك" يصل إلى 310 جنيهات

كتبت- شاهندة أبو العز:

مع استعدادها للذهاب للمصيف، ذهبت عزة عواد، لشراء "مايوه" كعادتها السنوية، لكن سعره الكبير كان في انتظارها.

تقول عزة، التي التقاها، مصراوي في منطقة وسط البلد، إن المايوه كان يتراوح سعره العام الماضي ما بين 100 إلى 250 جنيهًا وأصبح الآن ما بين 200 إلى 350 جنيهًا.

بحثت عزة عن أقل سعر للمايوه "كل الناس بتدور على أقل سعر بسبب جنون الأسعار السنة دي، إللي وصلت إلى 50%"، بحسب قولها.

لم تطل الزيادة "مايوهات" الكبار فقط، بل امتدت لمايوهات الأطفال تقول عزة، "السنة إللي فاتت كان المايوه بحوالي 120 إلى 130 جنيه والسنة دي وصل إلى 155 جنيه".

كانت عزة مضطرة للشراء لها ولأولادها فلا بديل لذلك، نظرًا لاقتراب موعد سفرها للمصيف.

لكن رحاب سعيد، التي تفاجأت بالأسعار هي الأخرى قررت الاكتفاء بملابس العام الماضي.

تقول رحاب لمصراوي، إن أسعار "المايوهات" تراوحت هذا العام ما بين 140 إلى 150 جنيهًا، مقابل 120 إلى 130 جنيهًا العام الماضي.

وقررت رحاب الاكتفاء بملابس العام الماضي، لأن السعر هذا العام ليس في متناولها، بحسب قولها.

ووفقا لبيانات التضخم لشهر يونيو الماضي، ارتفعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 12.7% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

الصن بلوك يشتعل

ولم تشهد مستلزمات المصيف، ارتفاعًا في أسعار "المايوهات" فقط بل امتدت لمستحضرات التجميل وتحديدًا كريمات الشمس "الصن بلوك".

وارتفعت أسعار كريمات "الصن بلوك" المستوردة هذا العام بنسبة تقترب من 15% مقارنة بأسعار العام الماضي، بحسب ما قاله عصام سالم، صاحب صيدلية.

وقال سالم لمصراوي، إن سعر الصن بلوك المستورد ارتفع من 270 جنيهًا العام الماضي إلى 310 جنيهات، للعبوة الواحدة.

أمام ارتفاع الأسعار في الصنف المستورد، اضطر سالم إلى اللجوء للأصناف المحلية نظرًا لانخفاض أسعارها، "الصنف المحلي يتراوح سعره ما بين 100 إلى 120 جنيهًا"، بحسب سالم.

واضطر ياسر عامر، رب أسرة، لشراء عبوتين من الصن بلوك لأسرته المكونة من 4 أشخاص قبل الذهاب للمصيف، بعدما ارتفعت أسعاره.

وقال عامر لمصراوي إن "أسعار كريمات الجلد هذا العام ارتفعت بنسبة 100%، ولا استطيع تحمل شراء نفس الكمية التي كنت اشتريها العام الماضي، لذلك اشتريت عبوتين فقط".

وتسبب ارتفاع الأسعار في تراجع الإقبال على كريمات "الصن بلوك"، بحسب ما تقوله صفاء صموئيل، صاحبة محل مستحضرات التجميل.

وتقول لمصراوي إن السوق تأثر كثيرًا بزيادات الأسعار الأخيرة، وإنه على الرغم من أن هذه الأوقات هي موسم انتعاش بيع كريمات الجلد والصن بلوك، مع دخول موسم الصيف، فغن مبيعاتها تراجعت بأكثر من 50%، مع اتجاه البعض لتقليل الكميات المشتراه، بحسب صفاء.

وتضيف "لو كنت ببيع السنة إللي فاتت بألف جنيه، السنة دي ببيع بـ 500 جنيه، وده أثر على نسبة الربح".

وبحسب رئيس شعبة الكوافير ومستحضرات التجميل، محمود الدجوي، فإن حجم مبيعات كريمات الجلد والبشرة انخفضت بنسبة 40% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ويرجع الدجوي ارتفاع أسعار كريمات الجلد والصن بلوك إلى زيادة الجمارك والصعوبات التي تواجهها مستحضرات التجميل في الاستيراد.

ويوضح الدجوي أن حجم طلبيات المستلزمات الجلدية انخفضت هذا العام بنسبة 50% عن العام الماضي.

ولجأ المستهلكون إلى استعمال كريمات أقل جودة، وبعهضا من مصانع غير مرخصة، لمواجهة الارتفاع في الأسعار هذا العام، بحسب الدجوي.