"تنمية المشروعات" يمول مرحلة جديدة من منافذ التموين بـ 160 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير، إن الجهاز سيمول المرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة التابعة لوزارة التموين بـ 160 مليون جنيه.

وأضافت جامع أن التمويل المقدم من الجهاز، يهدف إلى توفير حوالي 1000 سيارة لخدمات التسويق المتنقلة التابعة، وإتاحة 2000 فرصة عمل دائمة.



وقالت إن تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة يأتي في إطار توجيهات الدولة بالتوسع في تمويل مشروعات الشباب من خلال مشروعات كبرى ومبادرات قومية تشارك فيها مختلف الجهات والوزارات المعنية لتوفير فرص عمل ناجحة ومستمرة للشباب ولها مردود اقتصادي متميز.

جاء ذلك على هامش توقيع عقد المرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة والذي تنفذه وزارة التموين بالتعاون مع الجهاز والبنك الأهلي المصري.

وأوضحت جامع أن هذه السيارات ستعمل في توزيع اللحوم المجمدة بأنواعها والسلع التموينية والاستراتيجية على المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجا بالتنسيق مع وزارة التموين.

وتم اختيار تلك السيارات طبقا لمناقصة عامة من خلال كراسة شروط ومواصفات فنية عالية شارك في وضعها أساتذة متخصصين بكلية الهندسة قسم ميكانيكا السيارات للتأكد من صلاحية تلك السيارات للعمل في مختلف الأجواء والطرق، بحسب جامع.

وتعتبر تلك المرحلة هي الأكبر في مقدار التمويل وفرص العمل المتاحة حيث تم تنفيذ 5 مراحل سابقة بتمويل قدره 60 مليون جنيه تم من خلالها تنفيذ 2415 مشروعًا (سيارة) موزعة على جميع محافظات الجمهورية وفرت 7245 فرصة عمل دائمة في مختلف الأنشطة التجارية.