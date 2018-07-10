تجار خضروات بسوق الجملة: زيادة السولار رفعت التكلفة والبيع قل (فيديو)

كتبت- دينا خالد:

تصوير- أحمد لطفي:

قال تجار خضروات، في سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، إن تكلفة نقل الخضروات، ارتفعت بشكل كبير، بعد ارتفاع أسعار السولار والبنزين، في الوقت الذي لا يمكنهم زيادة الأسعار، بسبب تراجع الطلب.

وأوضح محمد الفيومي، تاجر خضروات في سوق الجملة، إن أسعار النقل ارتفعت بنحو 200 جنيه في "النقلة الواحدة" من مزرعة في البحيرة إلى سوق 6 أكتوبر، على سبيل المثال، وبزيادة أكبر كلما بعدت المسافة.

أسعار "المشال" ارتفعت هي الأخرى، لتصل إلى 480 جنيهًا مقابل 280 جنيهًا، وذلك مقابل تحميل السيارة النقل، بحسب ما قاله الفيومي، في جولة لمصراوي، بسوق الجملة.

ورفعت الحكومة الشهر الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.6%، حسب نوع المنتج البترولي، وزاد سعر السولار 50% والذي يعتبر الوقود الأكثر استخدامًا في سيارات النقل.

وقال الفيومي إن أسعار الخضروات في سوق الجملة تعتبر مستقرة، رغم ارتفاع تكلفة النقل وأجرة العمالة.

"السوق عرض وطلب والاستهلاك لم يتغير، بل إن الاستهلاك قل كمان.. الخضار كتير بس الطلب عليه قليل علشان كده مش بنغلي الأسعار علشان الناس تشتري" بحسب ما قاله الفيومي.

وقال سيد عبدالوهاب تاجر في السوق، إن "تاجر القطاعي كان بيحمل كل يوم 40 أقفاص طماطم، دلوقتي بقى يحمل 10 أقفاص بس، ويبتبقى منهم يبيعهم كسر تاني يوم".

"الخضروات دي زرع ما يتخزنش، طالما وصل السوق لازم نبيعه حتى لو بخسارة" بحسب ما قاله الفيومي.

وأضاف عبد الوهاب، إن "تكلفة زراعة فدان الطماطم من مبيدات وسبلة وتسميد وعمالة وري، ارتفعت من 7 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه خلال سنة، وارتفعت بعد الزيادة الأخيرة إلى ما بين 18 و20 ألف جنيه".

وقال إن أجرة العامل ارتفعت أيضا من 100 جنيه للعمل 4 ساعات، إلى 130 جنيهًا.

ويرى عبد الوهاب، أن أكثر المتضررين من ارتفاع الأسعار هم الفلاحين والتجار، "لأن المواطن يقدر يتغلب على الغلاء بالامتناع عن الشراء أو تقليل استهلاكه، لكن الفلاح لا يستطيع جمع تكلفة زراعته، والتاجر بالكاد بيجمع ثمن بضاعته".

واتفق أحمد إسماعيل، تاجر خضروات، مع عبدالوهاب في ارتفاع تكلفة النقل وأجرة العمال والمشال.

"الأسعار مزدتش في سوق الجملة، إلا الخضروات والفاكهة اللي في غير موسمها، علشان نعرف نبيع"، يقول إسماعيل.

وقال أحمد إبراهيم، سائق لنقل الخضروات، إن أسعار النقل زادت أكثر من 30%، حيث ارتفعت أجرته لنقل حمولة وزن طن ونصف من سوق 6 أكتوبر لمنطقة الهرم إلى حوالي 280 جنيهًا مقابل 200 جنيه قبل زيادة المحروقات.

ورفع إبراهيم ثمن نقل حمولة للإسكندرية إلى 800 جنيه بدلًا 500 جنيه، و900 جنيه لنقل البضائع إلى المنصورة مقابل 600 جنيه.

وقال أحد التجار، في سوق الجملة، إن أسعار الخضروات في سوق القطاعي ارتفعت قليلا بسبب زيادة تكلفة النقل، وإن الاستهلاك تراجع.

وقالت منى، بائعة خضروات بالقطاعي، أثناء شرائها بضاعتها من السوق، إن كثير من زبائنها قللوا الكميات التي كانوا يشترونها، في ظل حالة الغلاء التي ضربت كل السلع.

"البيع بقى بالنص كيلو، والناس بتستنى تاخد مني الباقي حتى لو كان ربع جنيه".

وأضافت منى، "كنا بنبيع 40 قفص أوطة في اليوم، دلوقتي بنفضي 10 أقفاص على العربية، بيباتوا ونبيعهم تاني يوم مستوية".