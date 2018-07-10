أكثر الكلمات إنتشاراً

أطفال المريوطية نتيجة الثانوية العامة كهف تايلاند ثعابين البحيرة نادي الأهرام مونديال روسيا

الدولار يصعد أمام الجنيه في 5 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

04:49 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
الدولار يصعد أمام الجنيه في 5 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

ارشيفية

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك بنهاية تعاملات اليوم مقارنة بأسعار الصباح، بينما واصل استقراره في 5 بنوك أخرى، عند نفس مستوياته.

وارتفع سعر الدولار في بنوك قناة السويس وكريدي أجريكول والقاهرة والبركة إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع مقابل 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا، أيضا في بنكي العربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وثبت أيضا سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

الدولار سعر صرف الدولار بنك الإسكندرية بنك مصر

الخبر التالى:

تجار خضروات بسوق الجملة: زيادة السولار رفعت التكلفة والبيع قل (فيديو)
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان