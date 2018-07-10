11 سلعة وخدمة تصعد بالتضخم لأعلى مستوى في 11 شهرا (إنفوجرافيك)

كتب - مصطفى عيد:

ساهم ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات في ارتفاع معدل التضخم الشهري في يونيو بعد زيادة أسعار الوقود.

وقفز معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال يونيو الماضي مسجلا أعلى مستوياته في الـ 11 شهرا الأخيرة عند 2.9% مقابل 0.3% في مايو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

كما عاد معدل التضخم السنوي إلى الارتفاع لأول مرة في آخر 11 شهرا ليسجل 13.8% لإجمالي الجمهورية في يونيو مقابل 11.5% في مايو، وهو أعلى مستوى في 4 أشهر.

ويعود ارتفاع التضخم بشكل رئيسي إلى رفع أسعار المواد البترولية بين 17.4% و66.7% بدءا من منتصف يونيو الماضي.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز 11 سلعة وخدمة ارتفعت أسعارها خلال يونيو الماضي، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

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