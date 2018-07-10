أسعار الدواجن تتراجع في الأسواق والكيلو يسجل 23 جنيهًا في المزرعة

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الدواجن اليوم اللثلاثاء بنحو 3 جنيهات ليصل سعر الكيلو الواحد 27 جنيهًا في الأسواق، مقارنة بأسعار أمس، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية.

وأضاف السيد لمصراوي، أن سعر كيلو الدواجن تراجع في المرزعة ليسجل 23 جنيهًا مقابل 26 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو في السوق 27 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

وأضاف السيد أن سعر كرتونة البيض ارتفع إلى 28 جنيهًا في المزرعة، و33 جنيهًا للمستهلك، مقابل 29 جنيها.

وكانت أسعار الدواجن شهدت بعض الارتفاع في بداية رمضان مع زيادة الطلب عليها، قبل أن تبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي.

وفي يناير الماضي، انتشرت بالأسواق كميات كبيرة من الدواجن المستوردة بأسعار مخفضة، تم طرحها من قبل المجمعات الاستهلاكية الحكومية وسيارات تابعة لجهات في الدولة، بأسعار تتراوح بين 12.5 و14 جنيها، وهو ما خفض أسعار الدواجن الحية خلال هذه الفترة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.