شركة تابعة للقلعة تورد مواد العزل الحراري للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

كتبت- شيماء حفظي:

تعاقدت شركة جلاسروك للعزل إحدى شركات مجموعة أسكوم التابعة لشركة القلعة للاستشارات المالية على توريد المواد العازلة حراريا لمباني الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أمير نجيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جلاسروك للعزل، إن الشركة تعاقدت على توريد نحو ألفين إلى 2500 طن كمرحلة أولى، لنحو 19 إلى 20 مبنى وزاري بالعاصمة الجديدة.

وأضاف خلال جولة صحفية بمصنع الشركة أن الاتجاه الحالي للدولة، هو استخدام العزل الحراري لتقليل هدر الطاقة المستخدمة في التبريد والتدفئة في المنشات وتقليل استخدام الكهرباء خاصة في ظل توجه الدولة لتقليل الدعم علي مواد الطاقة.

وتابع أن تكلفة العزل الحراري لمساحة بنحو 200 متر تبلغ 35 ألف جنيه بما يوفر كهرباء بنسبة تتراوح بين 30 و40%.

وقال رئيس الشركة إن زياده أسعار مواد الطاقة رفعت تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5 إلى 8%.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية الشهر الماضي، بنسبة 17.4 إلى 66.6% حسب المنتج البترولي.

وتنتج الشركة نوعين من العازل الحراري وهما الصوف الزجاجي والصوف الصخري.

وتنتج الشركة من خطي الإنتاج الصخري والزجاجي بطاقة إنتاجية حوالي 50 ألف طن سنويا وتصدر نحو 50% من الإنتاج لـ 26 دولة بينها أفريقيا وآسيا والخليج العربي.

وفي السوق المحلي تعاقدت الشركة لتوريد منتجاتها إلى منشآت في مدينة العلمين الجديدة ومشروع حقل ظهر ببورسعيد ومشروع غرب الدلتا ومصانع الأسمنت والأسمدة الحديثة ومحطات الكهرباء وفقا لرئيس الشركة.

وقال رئيس الشركة إن تكلفة استخدام المواد العازلة تبلغ 0.5% فقط من تكلفة الإنشاء بشكل عام وبالتالي فان استخدامه في البيوت والمباني الإدارية ليس مكلفا بقدر توفيره للكهرباء والطاقة.