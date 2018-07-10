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    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية جلسة اليوم

    02:59 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية جلسة اليوم

    البورصة

    كتبت- إيمان منصور:

    ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية جلسة اليوم الثلاثاء مدعومة بمشتريات محلية.

    وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.86% إلى مستوى 15921 نقطة.

    كما زاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.54%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.81%.

    وسجلت تعاملات المصريين خلال تعاملات اليوم صافي شراء بقيمة 104ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 84.4 مليون جنيه، و19.7 مليون جنيه على التوالي.

    وكانت مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي خلال جلسة تعاملات أمس الإثنين، وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.34%.

    مؤشرات البورصة البورصة الأسهم الصغيرة

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