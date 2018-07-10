ديا الألمانية: الملا وعدنا بسداد مستحقاتنا المتأخرة لدى مصر بنهاية 2019

كتب - أحمد السيد:

قالت ماريا موريس هنسن، الرئيسة التنفيذية لشركة ديا الألمانية، إنها حصلت على تأكيدات خلال اجتماعها مع طارق الملا وزير البترول أمس الإثنين بسداد كامل المستحقات المتأخرة لشركتها بحلول نهاية عام 2019.

وتراجعت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، إلى 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، عند أدنى مستوى لها منذ عام 2010، بحسب ما قاله وزير البترول يوم الخميس الماضي.

وتستهدف وزارة البترول إنهاء جميع مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية عام 2019، وفقا للوزير.

ويسهم خفض المديونية في تشجيع شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر على زيادة استثماراتها في السوق المحلية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة ديا الألمانية، العاملة في مجال البحث والاستكشاف، إن شركتها تعتزم استثمار نحو 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاع النفط المصري.

وتشارك شركة ديا الألمانية في تنمية حقول شمال الدلتا للغاز في مصر، حيث تعمل على إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة دسوق والتي تشمل 7 حقول بدأت الإنتاج منها خلال 2012، كما تعمل في إنتاج النفط الخام من منطقة خليج السويس.

وبحسب ماريا، فإن الشركة تمتلك نحو 17.5% من حقول غرب الدلتا التي تديرها شركة بي بي البريطانية، وليس لديها نية حاليا لزيادة حصتها في تلك الحقول.

وأشارت ماريا موريس هنسن إلى أن الغاز الطبيعي يستحوذ على نحو 75% من إنتاج الشركة في مصر، وتستحوذ الشركة على نحو 5% من إجمالي إنتاج مصر من الزيت والغاز.

وبدأت مصر إنتاج الغاز الطبيعي من عدة حقول خلال العام الماضي منها حقل ظُهر العملاق أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ومن المتوقع أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال العام الجاري.

وقالت ماريا هنسن: "خلال العامين المقبلين ستبدأ مصر تصدير الغاز بالتزامن مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتدرس ديا المشاركة في عمليات تداول الغاز".

وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة عبر تسييل وتصدير الغاز الطبيعي سواء المتاح لذلك من الإنتاج المحلي، أو الذي قد يتم استيراده من الدول المجاورة.

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي أبريل الماضي مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، والتي تتيح العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروع المركز الإقليمي للطاقة.

وفي مايو الماضي أعلن وزير البترول طرح مزايدتين عالميتين لعام 2018 للاستكشاف والبحث عن البترول والغاز لكل من الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" في 27 قطاعا تغطي معظم الأحواض الترسيبية بالجمهورية

وبحسب ماريا هنسن، فإن ديا الألمانية تعمل حاليا على تقييم المزايدتين الأخيرتين اللتين طرحتهما وزارة البترول للتنقيب عن النفط والغاز "نحن لا نستطيع الآن تحديد هل الشركة ستشارك أم لا، ولكننا مهتمين بالفعل بتلك المزايدة"، على حد قولها.

وتعمل شركة ديا الألمانية في مصر منذ عام 1974 حيث أنتجت نحو 650 مليون برميل من النفط الخام من منطقة خليج السويس، عبر شركة السويس للزيت.

وبدأت الشركة بالفعل منذ بداية العام الحالي في عمليات للبحث والتنقيب في منطقة خليج السويس، على الرغم من عدم الانتهاء من التوقيع رسميا على الاتفاقية، حيث من المتوقع الموافقة علي الاتفاقية قريبا، وفقا لهنسن.

ومن المنتظر إتمام صفقة الدمج بين ديا وشركة ونترشال الألمانية نهاية العام الحالي وهو ما يرفع إنتاج الشركة من نحو 120 ألف برميل مكافئ يوميا من الزيت والغاز الطبيعي حول العالم حاليا إلى نحو 600 ألف برميل يوميا.