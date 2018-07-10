الاسترليني يتراجع أمام الجنيه بعد الأزمة السياسية في بريطانيا

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 23.78 جنيه للبيع، مقابل نحو 23.82 جنيه في نهاية تعاملات أمس الاثنين.

كما انخفض سعر شراء الجنيه الاسترليني إلى 23.51 جنيه، اليوم، مقابل 23.62 جنيه بالأمس.

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى 17.88 جنيه للبيع و17.78 جنيه للشراء.

وعالميا، ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تبددت فيه المخاوف من أن استقالة وزيرين ستثير تحديا فوريا لزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في حين انخفض الين مقابل الدولار مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر، بحسب وكالة رويترز.

وتحول الاسترليني للارتفاع خلال الجلسة وزاد إلى 1.32 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.31 دولار يوم الاثنين عقب استقالة وزيري الخارجية وشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي احتجاجا على خطط رئيسة الوزراء البريطانية للإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.