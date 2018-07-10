  • عاجل:حادث أطفال المريوطية.. مفاجآت في معاينة الجثث (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أطفال المريوطية نتيجة الثانوية العامة كهف تايلاند ثعابين البحيرة نادي الأهرام مونديال روسيا

    الاسترليني يتراجع أمام الجنيه بعد الأزمة السياسية في بريطانيا

    02:30 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
    الاسترليني يتراجع أمام الجنيه بعد الأزمة السياسية في بريطانيا

    عملة الجنيه الاسترليني

    كتبت- إيمان منصور:

    تراجع سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 23.78 جنيه للبيع، مقابل نحو 23.82 جنيه في نهاية تعاملات أمس الاثنين.

    كما انخفض سعر شراء الجنيه الاسترليني إلى 23.51 جنيه، اليوم، مقابل 23.62 جنيه بالأمس.

    واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى 17.88 جنيه للبيع و17.78 جنيه للشراء.

    وعالميا، ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تبددت فيه المخاوف من أن استقالة وزيرين ستثير تحديا فوريا لزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في حين انخفض الين مقابل الدولار مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر، بحسب وكالة رويترز.

    وتحول الاسترليني للارتفاع خلال الجلسة وزاد إلى 1.32 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.31 دولار يوم الاثنين عقب استقالة وزيري الخارجية وشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي احتجاجا على خطط رئيسة الوزراء البريطانية للإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

    الجنيه الاسترليني الجنيه المصري البنك الأهلي المصري الأزمة السياسية بريطانيا

    الخبر التالى:

    ديا الألمانية: الملا وعدنا بسداد مستحقاتنا المتأخرة لدى مصر بنهاية 2019
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان