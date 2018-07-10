التضخم الأساسي السنوي يتراجع في يونيو على الرغم من رفع أسعار الوقود

كتب - مصطفى عيد:

قال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إن التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين انخفض خلال يونيو الماضي إلى 10.9% مقابل 11.1% في مايو، على الرغم من رفع أسعار الوقود الشهر الماضي.

وأضاف المركزي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن التضخم الأساسي الشهري ارتفع إلى 1.6% في يونيو مقابل 1.5% في مايو.

ويستثني معدل التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي التغيرات في أسعار الخضروات والفاكهة شديدة التقلب، وكذلك أسعار السلع المحددة إداريا.

وأعلنت الحكومة في السادس عشر من يونيو الماضي رفع أسعار المواد البترولية بين 17.4% و66.7%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قال في بيان اليوم، إن معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي الجمهورية ارتفع خلال شهر يونيو الماضي إلى 13.8% مقابل 11.5% في مايو الماضي.

وبحسب جهاز الإحصاء، سجل معدل التضخم الشهري في يونيو 3.5% مقابل 0.3% خلال مايو.

وتراجعت معدلات التضخم السنوي بشكل ملحوظ بدءا من شهر نوفمبر الماضي، تأثرا بفترة الأساس والسياسة النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي بعد أن رفع أسعار الفائدة 7% منذ التعويم.

وبعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.