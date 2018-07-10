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    البلطي يستقر عند 20 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

    01:40 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
    البلطي يستقر عند 20 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

    كتبت- إيمان منصور:

    واصلت أسعار بعض المأكولات البحرية، استقرارها بسوق العبور اليوم الثلاثاء، عند نفس مستويات أمس الاثنين، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور.

    وسجل سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 18.5 و20 جنيها، وكيلو البوري بين 32 و36 جنيها.

    واستقر سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 240 و340 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا، وثبت سعر سمك المكرونة السويسي عند 50 و60 جنيهًا.

    سوق العبور أسعار السمك السمك البلطي

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