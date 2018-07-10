أسعار الخضر والفاكهة تستقر لليوم الثالث بسوق العبور

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقابل مستوياتها أمس الإثنين.

وسجل سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و3.75 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 3.25 و4.25 جينه للكيلو، والخيار بين 4 و4.5 جنيه، بحسب بيانات سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 2.25 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 3.25 و4.25 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 و2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و4.5 جنيه.

البامية بين 7 و10جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 و3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و7 جنيهات.

التفاح البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 10 و20 جنيها.

المانجو الزبدية بين 8 و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 6 و9 جنيهات.

المانجو السكري بين 8 و12 جنيها.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.