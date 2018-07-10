الاثنين..غرفة القاهرة تنظم ندوة لتوعية التجار بمنازعات ضرائب الدخل الاثنين

كتبت- منار الرخ:

قالت غرفة القاهرة التجارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ستنظم ندوة حول منازعات ضرائب الدخل أمام القضاء الإداري"، لتوعية التجار في مختلف القطاعات والأنشطة التجارية، الإثنين المقبل.

وقال إبراهيم العربي، رئيس الغرفة، إن الندوة تستهدف زيادة توعية التجار بضريبة الدخل، والرد على أي تساؤلات واستفسارات تدور حولها من قبل التجار من خلال المتخصصين في الشئون الضريبية الذين يشاركون في الندوة.

تعتبر الندوة من ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الغرفة لتجارها، لتوعيتهم في مختلف المجالات سواء "اجتماعات أو مؤتمرات وندوات ولقاءات " مع الجهات المختلفة في الدولة لربط القطاع الخاص بالحكومي، بحسب العربي.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة عدد كبير من أعضاء الشُعب من منتسبي غرفة القاهرة ممثلين عن معظم الأنشطة التجارية لتوعية قطاعاتهم بمضمون ضريبة الدخل.

ووجهت الغرفة الدعوة إلى الشُعب التجارية المختلفة بالغرفة للمشاركة بها، لتجهيز تساؤلاتهم واستفساراتهم وطرحها خلال الندوة للرد عليها، لزيادة التوعية فيما يتعلق بهذه الضريبة بالنسبة للمجتمع التجاري بشكل عام، بحسب العربي.

وشدد رئيس الغرفة على أن مثل هذه اللقاءات تؤدي إلى تقريب وجهات النظر فيما بين القطاعين الحكومي والخاص ، وتسهل إجراءات الخدمات ،خاصة أن هناك بعض الاستفسارات قد تكون غائبة عن المجتمع التجاري ومن خلال مثل هذه اللقاءات يتم تجنب بعض المشاكل.