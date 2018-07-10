"فاكسيرا" تتفق مع بنك التنمية الصناعية على تسوية 60 مليون جنيه ديون متعثرة

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك التنمية الصناعية، إن البنك أبرم اتفاقًا مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، قبل نحو شهرين، لتسوية مديونية متعثرة بقيمة 60 مليون جنيه.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن التسوية تشمل جدولة مديونية الشركة على مدار 7 سنوات، على أقساط ربع سنوية، بعد أن سدد الشركة دفعة مقدمة للتسوية بقيمة 5 ملايين جنيه.

"شركة فاكسيرا كانت حصلت على قرض من بنك التنمية الصناعية قبل 2011 بهدف تمويل رأس المال العامل، ثم توقفت عن السداد بعد ثورة يناير لأسباب غير إيرادية" بحسب المصدر

وكان ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، قال في تصريحات سابقة إنه يسعى إلى إغلاق فجوة المخصصات، التي يتم تجنيبها بما يعادل قيمة الديون المتعثرة، بنهاية العام الجاري، وذلك مع تحقيق البنك أرباح مرتفعة.

ويستهدف البنك تحقيق أرباح تتجاوز مليار جنيه بنهاية العام الجاري مقابل 500 مليون جنيه أرباحًا العام الماضي.

وحصل بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، مؤخرًا على موفقة البنك المركزي، لتغيير اسمه إلى بنك التنمية الصناعية، ليتحول إلى بنك شامل يقدم خدمات ومنتجات مصرفية لكافة العملاء.