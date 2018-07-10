المصرية للاتصلات وأورنج توقعان 3 اتفاقيات في خدمات التراسل والمحمول

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القاهرة- مصراوي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات WE اليوم الثلاثاء، في بيان، إنها جددت اتفاقية خدمات الاتصالات الدولية الموقعة مع شركة أورنچ مصر لمدة 4 سنوات جديدة.

وبحسب البيان، تم الاتفاق بين الشركتين على تجديد مدة الاتفاقية حتى ديسمبر 2022، ومن المتوقع أن تساهم بإجمالي إيرادات مقدرة بأربعة مليارات جنيه للشركة المصرية للاتصالات WE.

وتمكن الاتفاقيات شركة أورنج مصر من الاستمرار في تقديم أفضل العروض و الخدمات الدولية لعملائها.

وكانت الاتفاقية تم توقيعها بين الشركتين في يناير 2015، لمدة 4 سنوات، بحسب البيان.

كما وقعت الشركتان اتفاقاً جديداً لخدمات التراسل والبنية التحتية ليسري حتى ديسمبر 2021، ويسهم الاتفاق بإيرادات تقدر بـ 1.5 مليار جنية للشركة المصرية للاتصالات WE بينما يمكن شركة أورنچ من تطوير الخدمات المقدمة لعملائها.

وأخيراً وقعت الشركتان اتفاق أولي ملزم لتقديم خدمات الترابط البيني للخدمات الصوتية للمحمول وبهدف وضع الأطر الخاصة بتحقيق الترابط بين الشركتين ويعد ذلك خطوة مهمة للشركة المصرية للاتصالات WE لإتمام كافة الاتفاقات الخاصة بالترابط البيني للمحمول.

وقال أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE، إن "توقيع هذه الاتفاقات مع أورنچ يدعم علاقة الشراكة بين الشركتين ويعكس مكانة أورنج مصر كشريك استراتيجي لشركة WE.

وأضاف البحيري، "تعتمد استراتيجيتنا على إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع المشغلين المحليين في خدمات التراسل والبنية التحتية وكذلك في خدمات الاتصالات الدولية مما يؤمن إيرادات تلك الخدمات على المدي الطويل تزامناً مع منح عملائنا من المشغلين المحليين عروض تنافسية تجارياً وفنياً تلبي جميع احتياجاتهم".

وتعد اتفاقية الترابط البيني للمحمول خطوة هامة حيث توفر الإطار المحاسبي لتكاليف الترابط وتساهم في تحسين هامش الربح لخدمات المحمول".