الملا: وضعنا 4 حقول غاز كبرى على خريطة الإنتاج العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، اليوم الثلاثاء، إن قطاع البترول نجح خلال العام الماضي في وضع 4 مشروعات كبرى لتنمية حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج وتشمل كل من ظُهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جمعية الأعمال المصرية البريطانية، برئاسة خالد نصير تحت عنوان " تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز في مصر .. نتائج ملموسة ".

وقال الوزير خلال اللقاء إن، القطاع مستمر في تنفيذ برامج تنمية تلك الحقول لإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي تباعًا إلى إنتاج مصر تدريجياً على مدار العام الحالي حتى النصف الأول من العام المقبل.

وأشار إلى ما تحقق مؤخراً من نجاح للوزارة في خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010 ، والذي يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين فضلاً عن إطلاق مشروعات المسح السيزمي في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر وغرب المتوسط وخليج السويس.

ولفت الملا إلى أهمية المشروع الجاري لتطوير وتحديث قطاع البترول والذى يقوم على رؤية واضحة تستهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات التي يتمتع بها هذا القطاع للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة لمصر.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء استراتيجية وزارة البترول منذ عام 2014 وركائز العمل الأساسية التي قامت عليها تلك الاستراتيجية بهدف إزالة التحديات التي واجهها القطاع مابين عامي 2011 و 2013 و أثرت سلباً على الأنشطة والاستثمارات البترولية.