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    النفط يرتفع قبيل إضراب عمالي في النرويج

    10:31 ص الثلاثاء 10 يوليو 2018
    النفط يرتفع قبيل إضراب عمالي في النرويج

    حفار للنفط في البحر

    القاهرة- وكالات:

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تنامي المخاوف من نقص محتمل للإمدادات وقاد خام برنت الاتجاه الصعودي بينما من المقرر أن يبدأ المئات من العاملين بقطاع النفط في النرويج إضرابا اليوم، بحسب وكالة رويترز.

    وصعد برنت 55 سنت بما يعادل 0.7% إلى 78.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش بعد ان صعد 1.2% يوم الاثنين.

    وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 47 سنتا أو 0.7% إلى 74.32 دولار.

    ومن المقرر ان يبدأ مئات العاملين بمنصات حفر بحرية للغاز والنفط في النرويج إضرابا يوم الثلاثاء بعد أن رفضوا خطة للأجور في خطوة من قد تؤثر على إنتاج حقل واحد علي الأقل.

    يضاف التوقف المحتمل لمشاكل يعاني منها منتجون آخرون وسط توترات في الشرق الأوسط.

    وتقول الولايات المتحدة إنها تريد خفض الصادرات من إيران خامس أكبر منتج في العالم إلى الصفر بحلول نوفمبر تشرين الثاني مما يضطر منتجين كبارا آخرين لضخ المزيد.

    واتفقت السعودية وأعضاء أوبك الآخرون وحلفاء مستقلون من بينهم روسيا الشهر الماضي علي زيادة الإنتاج لتقليص مكاسب الأسعار وتعويض نقص الإنتاج في دول من بينها ليبيا.

    وتنامى القلق في السوق من أنه في حالة تعويض السعودية فاقد الإنتاج الإيراني فإن ذلك سيستهلك الطاقة العالمية الفائضة ويجعل الأسواق أكثر انكشافا على تراجع آخر للإنتاج أو توقف غير متوقع.

    النرويج إضراب عمالي أسعار النفط السعودية أوبك إيران

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