البترول تقيم مشروعًا لإنتاج السولار والبوتاجاز باستثمارات 1.8 مليار دولار

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزير طارق الملا، ترأس اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" التي ستقوم على لتنفيذ وإدارة مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول بتكلفة استثمارية 1.850 مليار دولار.

وقال الملا إن هذا المشروع يُعد نقلة نوعية في مجال تكرير وتصنيع البترول الذي يستخدم فيه أحدث التكنولوجيات المتطورة في مجال تصنيع وتكرير البترول، ويعتبر أحد أهم مشروعات البرنامج المتكامل الذي يتم تنفيذه حالياً لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع، والتي تهدف إلى الاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) لتعظيم إنتاجية المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل السولار والبوتاجاز والنافتا وتوفير استيرادها من الخارج وتوفير العملة الصعبة.

وتبلغ طاقة تغذية المشروع حوالي 2.5 مليون طن سنويًا من المازوت لإنتاج حوالي 1.6مليون طن سنويًا من السولار منخفض الكبريت وفقاً للمواصفات الأوروبية "EU 5" وإنتاج حوالي 402 ألف طن من النافتا و101 ألف طن من البوتاجاز هذا بخلاف إنتاج كميات من الفحم والكبريت.

وأضاف الملا أن هذا المشروع سيساهم إيجابيًا في توفير جانب كبير من إمدادات واحتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية، فضلًا عن دوره في التقليل والحد من مخاطر نقل تلك المنتجات من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيطبق فيه كافة الالتزامات والاشتراطات البيئية وفقًا لقانون البيئة المصري.

وأشار البيان إلى أن الجمعية وافقت على تعيين أول مجلس إدارة للشركة الجديدة.