  • عاجل: العثور على جثث 3 أطفال "مذبوحين" بالمريوطية.. التفاصيل لحظة بلحظة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أطفال المريوطية نتيجة الثانوية العامة طفل الشروق كهف تايلاند ثعابين البحيرة نادي الأهرام مونديال روسيا

    البترول تقيم مشروعًا لإنتاج السولار والبوتاجاز باستثمارات 1.8 مليار دولار

    10:29 ص الثلاثاء 10 يوليو 2018
    البترول تقيم مشروعًا لإنتاج السولار والبوتاجاز باستثمارات 1.8 مليار دولار

    وزير البترول يترأس اجتماع عمومية أنوبك

    القاهرة- مصراوي:

    قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزير طارق الملا، ترأس اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" التي ستقوم على لتنفيذ وإدارة مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول بتكلفة استثمارية 1.850 مليار دولار.

    وقال الملا إن هذا المشروع يُعد نقلة نوعية في مجال تكرير وتصنيع البترول الذي يستخدم فيه أحدث التكنولوجيات المتطورة في مجال تصنيع وتكرير البترول، ويعتبر أحد أهم مشروعات البرنامج المتكامل الذي يتم تنفيذه حالياً لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع، والتي تهدف إلى الاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) لتعظيم إنتاجية المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل السولار والبوتاجاز والنافتا وتوفير استيرادها من الخارج وتوفير العملة الصعبة.

    وتبلغ طاقة تغذية المشروع حوالي 2.5 مليون طن سنويًا من المازوت لإنتاج حوالي 1.6مليون طن سنويًا من السولار منخفض الكبريت وفقاً للمواصفات الأوروبية "EU 5" وإنتاج حوالي 402 ألف طن من النافتا و101 ألف طن من البوتاجاز هذا بخلاف إنتاج كميات من الفحم والكبريت.

    وأضاف الملا أن هذا المشروع سيساهم إيجابيًا في توفير جانب كبير من إمدادات واحتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية، فضلًا عن دوره في التقليل والحد من مخاطر نقل تلك المنتجات من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيطبق فيه كافة الالتزامات والاشتراطات البيئية وفقًا لقانون البيئة المصري.

    وأشار البيان إلى أن الجمعية وافقت على تعيين أول مجلس إدارة للشركة الجديدة.

    وزارة البترول طارق الملا وزير البترول شركة أسيوط الوطنية السولار إنتاج البوتاجاز

    الخبر التالى:

    النفط يرتفع قبيل إضراب عمالي في النرويج
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان