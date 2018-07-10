الدولار يتراجع في قناة السويس ويستقر بـ 9 بنوك أخرى مع بداية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

خفض بنك قناة السويس سعر صرف الدولار قرشا واحدا أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر سعره في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع مقابل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا، أيضا في بنوك كريدي أجريكول والعربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي والقاهرة والبركة عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.