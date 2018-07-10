أسعار الوقود والمواصلات تقفز بالتضخم الشهري لأعلى مستوى في 11 شهرًا

عامل في محطة وقود

كتبت- إيمان منصور:

قاد ارتفاع أسعار الوقود والمواصلات، التضخم الشهري للارتفاع خلال شهر يونيو الماضي، لأعلى مستوى له منذ 11 شهرًا.

وسجل التضخم الشهري في يونيو الماضي نسبة 2.9% في يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي الذي سجل 0.3%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن زيادة معدل التضخم الشهر الماضي ترجع إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات بنسبة 27.8%، بعدما ارتفعت أسعار الوقود الشهر الماضي.

واتخذ التضخم الشهري مسارًا هابطًا خلال الأشهر الماضية، حيث سجل في بعض الأشهر معدلًا سالبًا.

وعاود التضخم الشهري الصعود بعدما رفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

وتبدأ الحكومة رفع أسعار الكهرباء على استهلاك الشهر الجاري والذي سيظهر في فواتير أغسطس، بعد أن أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء الشهر الماضي زيادة أسعار الاستهلاك بمتوسط 26%.

وتظهر بيانات الجهاز ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 31.8% ومجموعة الكهرباء والغاز والوقود الأخرى بنسبة 14.9%.

كما ارتفع أسعار مجموعة خدمات المنفق على النقل الخاص بنسبة 24.5% ومجموعة خدمات النقل بنسبة 36.8%.

وبحسب بيان الجهاز فإن أسعار الخضروات ارتفعت بنسبة 4% وسجلت أسعار البطاطس بنسبة 17.9% والبصل بنسبة 7%.

وصعدت أسعار مجموعة الخبز والحبوب بنسبة 2%، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الخبز بنسبة 4.8% والأرز بنسبة 2.2%.

والمسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.1%.

وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط، قالت إن الحكومة تتوقع زيادة معدل التضخم خلال الشهرين المقبلين نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

وأضافت الوزيرة، الأسبوع الماضي، إن معدلات التضخم ستتراجع مرة أخرى إلى معدلاتها السابقة، متوقعة أن يسجل معدل التضخم رقما أحاديا مع بداية العام المقبل.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.

ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل التضخم بنهاية العام المالي الماضي ليصل إلى 12.6% خلال يونيو، بدلا من 10.4% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عنه في أبريل الماضي، بحسب بيان للصندوق الأسبوع الماضي.