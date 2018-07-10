التضخم السنوي يعاود الارتفاع في يونيو لأول مرة من 10 أشهر ويسجل 13.8%

كتبت- إيمان منصور:

عاود معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي الجمهورية، الصعود خلال شهر يونيو الماضي ليسجل 13.8% مقابل 11.5% في مايو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء.

وكان التضخم السنوي في يونيو 2017 قد وصل 30.9%، تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة.

وتراجع التضخم السنوي على مدار الأشهر العشرة الأخيرة، لكنه عاد للصعود في يونيو تأثراً بقرارات الحكومة لرفع الوقود والكهرباء خلال نفس الشهر.

وعاد التضخم السنوي للصعود بعدما رفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، كما رفعت الحكومة أسعار المياه والكهرباء.

وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط، قالت إن الحكومة تتوقع زيادة معدل التضخم خلال الشهرين المقبلين نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

وأضافت الوزيرة، الأسبوع الماضي، إن معدلات التضخم ستتراجع مرة أخرى إلى معدلاتها السابقة، متوقعة أن يسجل معدل التضخم رقما أحاديا مع بداية العام المقبل.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.

رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل التضخم بنهاية العام المالي الماضي ليصل إلى 12.6% خلال يونيو، بدلا من 10.4% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عنه في أبريل الماضي، بحسب بيان للصندوق الأسبوع الماضي.