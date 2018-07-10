  • عاجل: العثور على جثث 3 أطفال "مذبوحين" بالمريوطية.. التفاصيل لحظة بلحظة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أطفال المريوطية نتيجة الثانوية العامة طفل الشروق كهف تايلاند ثعابين البحيرة نادي الأهرام مونديال روسيا

    التضخم السنوي يعاود الارتفاع في يونيو لأول مرة من 10 أشهر ويسجل 13.8%

    09:53 ص الثلاثاء 10 يوليو 2018
    التضخم السنوي يعاود الارتفاع في يونيو لأول مرة من 10 أشهر ويسجل 13.8%

    صورة أرشيفية لبائع فاكهة بوسط القاهرة

    كتبت- إيمان منصور:

    عاود معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي الجمهورية، الصعود خلال شهر يونيو الماضي ليسجل 13.8% مقابل 11.5% في مايو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء.

    وكان التضخم السنوي في يونيو 2017 قد وصل 30.9%، تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة.

    وتراجع التضخم السنوي على مدار الأشهر العشرة الأخيرة، لكنه عاد للصعود في يونيو تأثراً بقرارات الحكومة لرفع الوقود والكهرباء خلال نفس الشهر.

    وعاد التضخم السنوي للصعود بعدما رفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، كما رفعت الحكومة أسعار المياه والكهرباء.

    وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط، قالت إن الحكومة تتوقع زيادة معدل التضخم خلال الشهرين المقبلين نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

    وأضافت الوزيرة، الأسبوع الماضي، إن معدلات التضخم ستتراجع مرة أخرى إلى معدلاتها السابقة، متوقعة أن يسجل معدل التضخم رقما أحاديا مع بداية العام المقبل.

    ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.

    رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل التضخم بنهاية العام المالي الماضي ليصل إلى 12.6% خلال يونيو، بدلا من 10.4% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عنه في أبريل الماضي، بحسب بيان للصندوق الأسبوع الماضي.

    التضخم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومة هالة السعيد

    الخبر التالى:

    البورصة تصعد في بداية تعاملات الثلاثاء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان