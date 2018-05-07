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المدير التنفيذي لشركة إنفلونس يشارك في تقييم مشروعات تخرج إعلام القاهرة

06:12 م الإثنين 07 مايو 2018
المدير التنفيذي لشركة إنفلونس يشارك في تقييم مشروعات تخرج إعلام القاهرة

القاهرة- مصراوي:

بدأت كلية الإعلام في جامعة القاهرة (شعبة اللغة الإنجليزية) تقييمها السنوي لمشروعات التخرج للطلاب دفعة 2018.

ويشارك في لجنة التحكيم محمد عبد القادر عمارة المدير التنفيذي لشركة "انفلونس كوميونيكيشنز" والدكتورة كاريمان فريد، والدكتورة دينا عرابي، والدكتور حازم درع المدير التنفيذي لوكالة لوك للإعلان.

وقال عمارة إنه سعيد بإتاحة الفرصة أمام الطلبة للاستفادة من أصحاب الخبرة العملية، ومشاركته في تقييم مشروعات تخرج طلاب كلية الاعلام جامعة القاهرة.

وأضاف "أبهرتني بعض الأفكار المقدمة من الطلبة وأعجبت كثيراً بالبعض الأخر وجاءت مشروعاتهم تنفيذا لأفكار غير تقليدية وتحمل فى جوهرها روح الشباب الطموح المنطلق نحو الحياة بكل ثقة وإقدام".

جامعة القاهرة كلية الإعلام مشروعات التخرج
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