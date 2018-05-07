نائب صندوق النقد: نمو القطاع الخاص المصري الطريق الوحيد لتوفير الوظائف

القاهرة- مصراوي:

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، إن نمو القطاع الخاص في مصر هو الطريق الوحيد لتحقيق نمو في توظيف المواطنين.

وأضاف خلال محاضرة له اليوم بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، أن مصر هي أكبر مثال على التحديات الديموجرافية، نظرا لعدد السكان الكبير.

وتابع أن إعاقة النمو تأتي بوضوح من عدم اكتمال إنشاء الشركات أو عدم دخول شركات جديدة في السوق.

وقال إن قرض مصر مع صندوق النقد، "ليس قرضا ولكنه برنامجا تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق لحل المشكلات التي كانت تواجهها".

وأضاف "علينا ألا نقلل من أهمية الإنجازات الاقتصادية التي حدثت، فالعديد من البلدان لم يحصلوا حتى الآن عليها".

وأضاف "بمجرد أن تبقي الموازنة تحت السيطرة، فأي وفر في المصروفات سيتم استخدامه في أمور أخرى مثل التعليم أو البنية التحتية".

وتابع من المهم لمصر أن تواجه نقص التكنولوجيا المالية، "لأنها لو لم تفعل ستتخلف عن هذا الركب".

وكان ليبتون، قد أشاد أمس بإجراءات مصر الإصلاحية وقال إن "النتائج واضحة، لقد عاد الاستقرار الاقتصادي الكلي وعادت الثقة إلى الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم".

وتنفذ مصر برنامجا مع صندوق النقد الدولي، تهدف من خلاله السيطرة على عجز الموازنة، وحصلت مصر بموجب هذا البرنامج على قرض بقيمة 12 مليار دولار.