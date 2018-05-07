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السودان يبحث مع السعودية اتفاق مساعدات نفطية مدته 5 سنوات

05:34 م الإثنين 07 مايو 2018
السودان يبحث مع السعودية اتفاق مساعدات نفطية مدته 5 سنوات

وزير النفط السوداني عبد الرحمن عثمان

القاهرة- وكالات:

قال وزير النفط السوداني عبد الرحمن عثمان اليوم الإثنين إن السودان يجري مباحثات مع السعودية حول اتفاقية مساعدات نفطية ستمد المملكة بموجبها بلاده باحتياجاتها النفطية لمدة خمس سنوات بتسهيلات.

وقال عثمان إن الاتفاقية ستتضمن توريد نحو 1.8 مليون طن من النفط سنويا إلى السودان، الذي عانى في الأشهر الماضية من نقص في الوقود دفع المواطنين للوقوف لساعات في طوابير أمام محطات الوقود، بحسب وكالة رويترز.

وقال مصدر في مكتب الرئاسة السودانية إن من المتوقع توقيع الاتفاق النهائي خلال أيام.

وزير النفط السوداني عبد الرحمن عثمان مساعدات نفطية السعودية

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