السودان يبحث مع السعودية اتفاق مساعدات نفطية مدته 5 سنوات

القاهرة- وكالات:

قال وزير النفط السوداني عبد الرحمن عثمان اليوم الإثنين إن السودان يجري مباحثات مع السعودية حول اتفاقية مساعدات نفطية ستمد المملكة بموجبها بلاده باحتياجاتها النفطية لمدة خمس سنوات بتسهيلات.

وقال عثمان إن الاتفاقية ستتضمن توريد نحو 1.8 مليون طن من النفط سنويا إلى السودان، الذي عانى في الأشهر الماضية من نقص في الوقود دفع المواطنين للوقوف لساعات في طوابير أمام محطات الوقود، بحسب وكالة رويترز.

وقال مصدر في مكتب الرئاسة السودانية إن من المتوقع توقيع الاتفاق النهائي خلال أيام.