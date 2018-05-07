أسعار الذهب تستقر خلال تعاملات اليوم

كتبت- منار الرخ :

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين بالسوق، عند نفس مستوياتها في اليومين الماضيين، رغم انخفاضه عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 645 جنيها.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 552.5 جنيه، وعيار 24 عند نحو 741 جنيها، واستقر أيضا سعر الجنيه الذهب عند 5160 جنيها.

وعالميا تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1311.91 دولار للأوقية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز اليوم.