غرفة الصناعات الغذائية تبدأ إعداد استراتجية للقطاع حتى 2022

كتبت- دينا خالد:

عقدت غرفة الصناعات الغذائية، اليوم الإثنين، الاجتماع التمهيدي للبدء في إعداد استراتيجية قطاع الصناعات الغذائية حتى 2022، بهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للقطاع.

ووفقا لبيان للغرفة اليوم، يتم صياغة هذه الاستراتيجية في إطار خطة تنمية التجارة والصناعة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية التابع للاتحاد الأوروبي.

وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إنه استعان بعدد من الخبراء المحليين والدوليين "للمساعدة في إعداد استراتيجية طموحة قابلة للتطبيق وتتضمن مؤشرات لقياس الأداء للبرامج التي يتم الاتفاق عليها وجداول زمنية محددة للتنفيذ".

وأكد الجزايرلي، دعوة جميع الجهات المعنية لضمان المشاركة الفعالة لجميع الأطراف والتنسيق فيما بينها في صياغة الاستراتيجية وتحديد الأدوار المنوطة بكل الجهات المشاركة، ومشاركة الجهات المانحة ومسئولي البرامج التنموية لتقديم الدعم الفني اللازم للقطاع.

وقال حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه يتمنى أن تقدم هذه الاستراتيجية سبلاً وحلولاً عملية لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، وبما يضمن سلامة الخامات الأولية المستخدمة والمنتجات النهائية بهدف الإرتقاء بجودتها وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.

وأكد إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ضرورة الاعتماد على الخبراء المكلفين بإعداد الاستراتيجية على مصادر دقيقة للبيانات المستخدمة في تحليل القطاع وتحديد القطاعات الفرعية ذات الالوية .

وشدد المانسترلي على أهمية التنسيق بين القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للإشراف والمتابعة الجيدة لمراحل تنفيذ الاستراتيجية.