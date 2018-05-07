البنك الزراعي يعتزم إطلاق 300 ماكينة صراف آلي سنويًا

كتبت-منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الزراعي المصري، إن البنك يعتزم إطلاق 300 ماكينة صراف آليATM ، سنويا لتغطي جميع أنحاء الجمهورية.

ويعمل البنك حاليا على تعديل منظومة الدفع الإلكترونية لإطلاق مجموعة من المنتجات التكنولوجية قبل نهاية العام الجاري، بحسب المصدر.

وقال المصدر لمصراوي إن البنك انتهى من إجراءات إطلاق منتج المحفظة الذكية بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، كما يعمل البنك على ميكنة حسابات التوفير والحساب الجاري من خلال إطلاق بطاقات خصم مباشر تتوافق مع معايير وتعليمات البنك المركزي.

وكان السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، قال في تصريحات سابقة إن البنك يعتزم تقديم المحفظة الذكية بعد الحصول على موافقة البنك المركزي بهدف مساعدة العملاء على تسديد عملياتهم الشرائية إلكترونيا.

وتوسعت عدد من البنك في إطلاق المحافظ الإلكترونية خلال العام الماضي، وقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن عدد المحافظ الذكية عبر الموبايل في مصر بلغ 9.6 مليون محفظة حاليا.