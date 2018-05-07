تحالف بنكي يضم الأوروبي للإعمار وIFC يوافق على قرض للمصرية للأسمدة

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في أحد البنوك المشاركة في قرض لصالح الشركة المصرية للأسمدة، إن التحالف وافق على ضخ القرض بقيمة 1.12 مليار جنيه، وشريحة دولارية بقيمة 445 مليون دولار كحد أقصى.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التحالف البنكي يضم البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهما الجهتان اللتان تتوليان تدبير الجزء الدولاري من القرض.

ويبلغ أجل القرض 7 سنوات، ويهدف إلى مساعدة الشركة المصرية للأسمدة على سداد التزاماتها السابقة لشركة مصر للصناعات الأساسية وكذلك تمويل رأس مالها العامل، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن البنك الأهلي يتولى إدارة القرض باعتباره وكيل التمويل كما يعتبر بنك مصر وكيل الضمان بالمشاركة مع عدد من البنوك الأخرى وهي التجاري الدولي "CIB" وقطر الوطني الأهلي والإسكندرية والتجاري وفا بنك إيجيبت، والمشرق وكريدي أجريكول .

وقال المصدر إن بعض البنوك المشاركة في التحالف من المرجح أن تبيع حصتها لبنوك أخرى قبل التوقيع على عقد القرض قريبا.