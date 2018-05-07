المالية السعودية: عجز الميزانية بلغ 34.3 مليار ريال في الربع الأول من 2018
القاهرة – وكالات:
قالت وزارة المالية السعودية يوم الإثنين، إن عجز الميزانية بلغ 34.3 مليار ريال (9.15 مليار دولار) في الربع الأول من 2018 بما يعادل نحو 18% من إجمالي عجز الميزانية المتوقع هذا العام.
وأضافت الوزارة في بيان بموقعها، أن إجمالي إيرادات الربع الأول بلغ 166.3 مليار ريال بزيادة 15% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت الإيرادات النفطية 113.9 مليار ريال والإيرادات غير النفطية 52.3 مليار ريال بارتفاع يبلغ 2% و63% على الترتيب مقارنة مع الربع المقابل من 2017.
-
369
-
189
-
175
-
118
-
112
-
112
-
97
-
91
-
64
-
61
إعلان