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المالية السعودية: عجز الميزانية بلغ 34.3 مليار ريال في الربع الأول من 2018

04:25 م الإثنين 07 مايو 2018
المالية السعودية: عجز الميزانية بلغ 34.3 مليار ريال في الربع الأول من 2018

القاهرة – وكالات:
قالت وزارة المالية السعودية يوم الإثنين، إن عجز الميزانية بلغ 34.3 مليار ريال (9.15 مليار دولار) في الربع الأول من 2018 بما يعادل نحو 18% من إجمالي عجز الميزانية المتوقع هذا العام.
وأضافت الوزارة في بيان بموقعها، أن إجمالي إيرادات الربع الأول بلغ 166.3 مليار ريال بزيادة 15% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت الإيرادات النفطية 113.9 مليار ريال والإيرادات غير النفطية 52.3 مليار ريال بارتفاع يبلغ 2% و63% على الترتيب مقارنة مع الربع المقابل من 2017.

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