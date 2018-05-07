بالم هيلز تطلق مشروع مدينة "بادية" بأكتوبر باستثمارات 380 مليار جنيه

كتب - مصطفى عيد:

أطلقت شركة بالم هيلز للتعمير، اليوم الإثنين، مشروع مدينة "بادية" السكنية في أكتوبر غرب القاهرة على مساحة 3 آلاف فدان، والتي ستطبق تكنولوجيا الحلول الذكية.

وقال ياسين منصور رئيس شركة بالم هيلز للتعمير، خلال مؤتمر صحفي اليوم لعرض المشروع، إن استثمارات المشروع الذي تصل مدة تنفيذه إلى 12 عاما باستثمارات 380 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات المشروع بين 470 و480 مليار جنيه على مدار عمره، بحسب منصور.

وأضاف رئيس الشركة، أن المرحلة الأولى (أ) من المشروع ستتضمن 340 فيلا و1040 وحدة باستثمارات 2.7 مليار جنيه، وبمبيعات متوقعة 3.25 مليار جنيه.

ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة بدءا من وحدة مكونة من غرفة واحدة - يصل سعرها إلى 850 ألف جنيه - وحتى فيلا على مساحة بين 600 إلى 700 متر منها 350 مترا مبان، بحسب محمد سلطان الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال سلطان إن المشروع مكون من 6 أحياء سكنية في القلب منها منطقة خدمات على مساحة نحو 360 فدانا تضم جامعات ونادي وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها سكان المدينة.

وأضاف أن كل حي من هذه الأحياء يحتوي على تجمعات سكنية لكل تجمع منطقة للخدمات اليومية التي تحتاج إليها إلى جانب منطقة خدمات للحي السكني ككل بها الخدمات التي يمكن أن يحتاج إليها السكان بشكل أسبوعي.

وتبدأ الشركة تنفيذ المرحلة (أ) بمساحة 350 فدانا من المرحلة الأولى من المشروع التي تبلغ مساحتها 850 فدانا عبر شركتي مقاولات والتي سيستمر تنفيذها على مدار 4 سنوات، بحسب طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي المشارك للشركة.

وقال محمد سلطان، إنه من المنتظر أن يتم توليد 30% من الكهرباء المستخدمة في المدينة من الطاقة الشمسية، كما تساعد المدينة على توفير في استهلاك المياه وخفض تكلفة المعيشية 20% أقل من المدن الأخرى، وبنظام يساهم في خفض درجات الحرارة 3 درجات أقل.

ولا يقلق بالم هيلز مصير المبيعات في المدينة خلال فترة تنفيذ المشروع بقدر أهمية ألا تكون مهجورة في العيش بعد تنفيذها، وفقا لمنصور.

ويعتبر المشروع هو الأكبر للشركة على مدار عمرها الذي يصل إلى نحو 20 عاما وبالتالي هو تحول نوعي في نشاطها، وذلك هو سر تسمية المدينة بهذا الاسم "بادية" أي بداية جديدة للشركة، بحسب ياسين منصور.

ولا تفكر بالم هيلز حاليا في اللجوء للحصول على تمويل من البنوك لتنفيذ المشروع الذي يوفر 250 ألف فرصة عمل على مدار مدة تنفيذه، مع توفر السيولة اللازمة لدى الشركة حاليا لبدء العمل بالمشروع، بحسب منصور.

وذكر ياسين منصور أن الشركة تسعى لتفعيل السيارات ذاتية القيادة في المدينة لتسهيل التحرك بها في حال سمحت القوانين في مصر بذلك.

وقالت منى الحلو الرئيس التنفيذي التجاري للشركة، إن الشركة فتحت الباب أمام عملاءها للحجز في المرحلة الأولى من المشروع بدءا من أول أمس، "حيث فاق الإقبال التوقعات حتى الآن".