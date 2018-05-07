البورصة تهبط للجلسة الثالثة على التوالي بسبب جني الأرباح

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، للجلسة الثالثة على التوالي بضغط من عمليات جني الأرباح.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5%، إلى مستوى 17523 نقطة، مدفوعا بمبيعات الأجانب والعرب.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجنب صافي بيع بقيمة 69.3 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 9.7 مليون جنيه، بينما سحلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 79 مليون جنيه.

وكانت البورصة سجلت تراجعا بنسبة 1.9% بتعاملات الخميس الماضي، كما هبطت بنسبة 1.3% خلال تعاملات الأمس.