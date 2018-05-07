600 مليون جنيه حصيلة "التعمير" من شهادة الـ 20% وبدء استحقاقها الخميس المقبل

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك التعمير والإسكان، إن حصيلة البنك من بيع شهادات الـ 20% التي كان طرحها بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، بلغت حوالي 500 أو 600 مليون جنيه.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن البنك سيبدأ رد قيمة الشهادة إلى العملاء، يوم الخميس المقبل، بحسب موعد استحاق كل شهادة.

وكان البنك طرح الشهادة مرتفعة العائد بالتزامن مع طرحها في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، لكنه توقف عن طرحها بعد الوصول إلى هذه الحصيلة، بسبب ارتفاع تكلفتها، بحسب ما قاله المصدر.

وقال المصدر إن البنك يتيح أمام عملائها شهادة أخرى بفائدة ثابتة 13% يصرف عائدها كل 3 أشهر، ومدتها 3 سنوات، كما أنه يسمح للعملاء المقترضين بضمان الشهادة، بتجديدها على شهادة الـ 13%، أو أي وعاء أخر، أو سداد قيمة القرض بالكامل.